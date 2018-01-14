Буллиты Козуна и Кагарлицкого принесли дивизиону Тарасова победу над дивизионом Харламова в Матче звёзд КХЛ
Сборная дивизиона Тарасова одержала победу над командой дивизиона Харламова в полуфинале Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:3.
В основное время матча за команду дивизиона Тарасова дубль оформил Брэндон Козун, ещё один гол в активе Никиты Нестерова.
Команда дивизиона Харламова ответила дублем в исполнении Владимира Ткачёва и шайбой Сергея Мозякина.
В серии послематчевых буллитов победу команде дивизиона Тарасова принесли броски Козуна и Дмитрия Кагарлицкого.
Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу в рамках Матча звёзд КХЛ.
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