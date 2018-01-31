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Ведущая церемонии жеребьёвки ЧМ-2018 рассказала, за кого выйдет замуж

31 января 2018, 13:13
Ведущая церемонии жеребьёвки ЧМ-2018 рассказала, за кого выйдет замуж
/ РИА Новости

Ведущая церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года по футболу, тележурналистка Мария Командная рассказала, за кого бы хотела выйти замуж.

«Ни один парень на свете не смог бы сделать для меня столько, сколько для себя я сделала сама. Он бы не стал десять лет назад ездить за меня на стадион «Родина» и снимать репортаж о матче «Химок» и «Сатурна». Он бы не стал учить язык за меня. Он бы не прошёл за меня собеседование в Международной федерации футбола (ФИФА). Он бы не смог научиться не реагировать на дурацкие комментарии и, несмотря ни на что, делать работу, идти вперёд. А если найдётся такой, кто бы всё это смог, — покажите мне его. Не исключено, что выйду за него замуж», — приводит слова Командной «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что ФИФА осталась довольна визитом на стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург».

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