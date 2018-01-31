Малкин стал третьей звездой дня НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Малкин оформил хет-трик в домашнем матче против «Сан-Хосе», который завершился победой со счётом 5:2.
Первой звездой назван одноклубник Малкина голкипер Мэттью Мюррей, совершивший в матче 40 сейвов.
Вторым в списке лучших оказался вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кюмпер, который провёл сухой матч с «Даллас Старз».
Ранее Малкин догнал Алексея Ковалёва, разделив с ним пятое место среди россиян по количеству хет-триков в НХЛ.