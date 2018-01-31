Малкин стал третьей звездой дня НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин стал третьей звездой дня НХЛ
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Малкин оформил хет-трик в домашнем матче против «Сан-Хосе», который завершился победой со счётом 5:2. 

Первой звездой назван одноклубник Малкина голкипер Мэттью Мюррей, совершивший в матче 40 сейвов.

Вторым в списке лучших оказался вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кюмпер, который провёл сухой матч с «Даллас Старз».

Ранее Малкин догнал Алексея Ковалёва, разделив с ним пятое место среди россиян по количеству хет-триков в НХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru