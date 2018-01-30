Черчесов обозначил задачу-минимум для сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России обозначил минимальную задачу для национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

«Нужно сделать команду к чемпионату мира. Мы хозяева, и мы должны играть по-хозяйски. Нам необходимо выйти из группы», — сказал Черчесов, отвечая на вопросы болельщиков в группе «Сборная России по футболу» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалист отметил, что, не изучив соперника, нельзя причислять себя ни к фаворитам, ни к аутсайдерам.

Национальная команда России сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) рассказали, как повлияет ситуация с допуском российских спортсменов к ОИ-2018 на проведение ЧМ-2018.