СМИ: ЦБ предупредил о возможной установке мошенниками фальшивых банкоматов к ЧМ-2018

Банк России представил пакет рекомендаций по кибербезопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года, передаёт «Коммерсантъ».

«Регулятор указывает на один из самых популярных способов хищения средств с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии», — пишет издание.

В ЦБ подчеркнули, что банки должны установить антискимминговое оборудование.

«Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно», — сказал источник.

Отмечается, что данная проблема станет острой во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. При этом вернуть украденные денежные средства будет практически невозможно.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах за нелегальную продажу билетов на ЧМ-2018 по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.