Представитель ОКР принял участие в эстафете олимпийского огня

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Заместитель генерального директора по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2018 года.

«Нынешнее мероприятие привлекло большое внимание местных жителей, все хотели сфотографироваться, бурно приветствовали моё появление. От России всего были два факелоносца: примерно месяц назад здесь была Анита Цой, и мне тоже было предоставлено такое право», — приводит слова Казикова ТАСС.

Эстафета олимпийского огня стартовала 1 ноября. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду 22 тренеров российских спортсменов.

Позже глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила данную информацию.

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