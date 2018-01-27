Бестемьянова рассказала, может ли допинг помочь фигуристам улучшить результаты

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Золотой призёр Олимпийских игр 1988 года в Калгари фигуристка Наталья Бестемьянова поделилась мнением, насколько допинг может помочь фигуристам.

«Фигурное катание — высококоординационный вид спорта. Я не представляю, какие запрещённые препараты нужно принять, чтобы помочь спортсменам выступить лучше. Допустим, вы приняли что-то для лучшей работы ног, отсутствия усталости, сохранения физической силы. И что дальше? Партнёр просто выкинет партнёршу неизвестно куда, и та приземлится на голову. Препараты для эмоционального и психического равновесия? Отлично, только ты не заведёшь зал, артистизма не хватит, харизма пропадёт. А ведь у нас ещё куча сложнейших технических элементов, прыжков, подкруток», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Бестемьянова рассказала, как помогает не допущенному к ОИ-2018 фигуристу Букину отстоять своё честное имя.

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