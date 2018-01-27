Бестемьянова рассказала, как помогает не допущенному к ОИ-2018 фигуристу Букину отстоять своё честное имя

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Золотой призёр Олимпийских игр 1988 года в Калгари фигуристка Наталья Бестемьянова рассказала, как помогает не допущенному к Играм Ивану Бунину отстоять своё честное имя.

«Чтобы вы понимали, я пишу письмо от имени олимпийских чемпионов всего мира в поддержку Ивана Букина — сына моего партнёра Андрея Букина. Мы помогаем им с Сашей Степановой готовить программы, всячески поддерживаем тренеров ребят Ирину Жук и Александра Свинина. В письме я обращаю внимание на то, что он как спортсмен незаслуженно страдает. И первое, о чём спрашивают друзья-фигуристы, в том числе американцы, французы и итальянцы: «Но ведь Ваня не замешан в допинговом скандале?» Отвечаю: «Нет конечно!» И у меня есть на то основания. Я знаю его с детства, хожу на тренировки, могу предъявить результаты всех допинг-проб, которые он прошёл за последний год, — все они были отрицательными. Он никогда не нарушал кодекс WADA. Соответствующие документы есть, и мы их можем представить. Коллеги мне верят и соглашаются поставить свои автографы. К началу следующей недели это письмо приобретёт законченный вид и я отправлю его в Международный олимпийский комитет», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом RT.

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