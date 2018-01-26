Тренер по фигурному катанию Рукавицын сравнил отстранение россиян от ОИ с казнью

Известный тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, как обстановка вокруг российского спорта влияет на подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Безусловно, нервозность не идёт на пользу. На данный момент, как я понимаю, состав уже окончательный. Возможны, конечно, изменения, но, по сути, состав окончательный. Но мы живём в тех обстоятельствах, в которых живём, и нужно откидывать лишние мысли и готовиться к Олимпиаде», — сказал Рукавицын.

Тренер предположил, что чувствует спортсмен, которого Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от Олимпиады.

«Я это сравниваю с казнью без суда и следствия. Ещё это боль и отчаяние, потому что мои близкие друзья пострадали от решений МОК. Я их всячески поддерживал, но это большая боль», — добавил Рукавицын.

Ранее российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал, как россиянин Виктор Ан переживает своё отстранение от ОИ.