Елистратов рассказал, как Виктор Ан переживает отстранение от ОИ-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил только троих шорт-трекистов к ОИ-2018. Этого количества не хватает, чтобы выставить на Играх в Корее эстафетную команду.
«Первый раз мы не можем выставить эстафетную команду на соревнованиях. Не совсем понятно, как составлялся список, потому что исключили членов не только основного состава, но и запасного. Нам никто не может объяснить, по каким критериям составляется список», — заявил Елистратов.
Он также рассказал, как россиянин Виктор Ан переживает своё отстранение от ОИ.
«Виктор — довольно сдержанный человек. Я пытаюсь его поддержать, поговорить с ним. На что он мне отвечает: «Это жизнь. Всё хорошо, всё нормально». В эстафетной гонке Виктор — связующее звено. Без него у нашей команды не тот уровень, к сожалению», — отметил шорт-трекист.
Ранее Елистратов рассказал о своём настроении в преддверии Игр в Пхёнчхане.