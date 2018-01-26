Елистратов рассказал, как Виктор Ан переживает отстранение от ОИ-2018

Короткая ссылка
Российский шорт-трекист Семён Елистратов прокомментировал отстранение коллег от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил только троих шорт-трекистов к ОИ-2018. Этого количества не хватает, чтобы выставить на Играх в Корее эстафетную команду.

«Первый раз мы не можем выставить эстафетную команду на соревнованиях. Не совсем понятно, как составлялся список, потому что исключили членов не только основного состава, но и запасного. Нам никто не может объяснить, по каким критериям составляется список», — заявил Елистратов.

Он также рассказал, как россиянин Виктор Ан переживает своё отстранение от ОИ.

«Виктор — довольно сдержанный человек. Я пытаюсь его поддержать, поговорить с ним. На что он мне отвечает: «Это жизнь. Всё хорошо, всё нормально». В эстафетной гонке Виктор — связующее звено. Без него у нашей команды не тот уровень, к сожалению», — отметил шорт-трекист.

Ранее Елистратов рассказал о своём настроении в преддверии Игр в Пхёнчхане.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru