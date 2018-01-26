Шорт-трекист Елистратов: надо ехать на ОИ и отстаивать честь мерзко и подло отстранённых спортсменов

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Российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о своём настроении в преддверии Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Нет такой радости от предстоящих Олимпийских игр. В нынешней ситуации ОИ далеко не праздник. Наоборот, ощущаешь боевой настрой. Надо ехать и отстаивать нашу честь, честь спортсменов, которые были так мерзко, подло и необъяснимо отстранены от ОИ», — заявил Елистратов.

По словам шорт-трекиста, у него не возникало сомнений насчёт поездки на ОИ-2018. Он также признался, что до сих пор переживает о своей возможности поехать на Игры в Корее.

«Я переживал за себя и переживаю до сих пор. Непонятно, как этот список составляется, потому что в список отстранённых попали и юниоры. А ответить никто не может. Окончательное решение будет вынесено 28 января», — добавил спортсмен.

Ранее Елистратов рассказал, поедет ли он на ОИ-2018 после исключения ряда российских шорт-трекистов.

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