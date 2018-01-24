Елистратов рассказал, поедет ли он на ОИ-2018 после исключения ряда российский шорт-трекистов

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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете по шорт-треку Семён Елистратов рассказал о намерении принять участие в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на отстранение Международным олимпийским комитетом (МОК) Виктора Ана, Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна, Артёма Козлова, Татьяны Бородулиной и Евгении Захаровой.

«На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам. Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры», — приводит слова Елистратова «Р-Спорт».

Спортсмен отметил, что не хотел бы торопиться с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января.

Ранее Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.

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