Елистратов рассказал, поедет ли он на ОИ-2018 после исключения ряда российский шорт-трекистов

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете по шорт-треку Семён Елистратов рассказал о намерении принять участие в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на отстранение Международным олимпийским комитетом (МОК) Виктора Ана, Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна, Артёма Козлова, Татьяны Бородулиной и Евгении Захаровой.

«На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам. Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры», — приводит слова Елистратова «Р-Спорт».

Спортсмен отметил, что не хотел бы торопиться с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января.

Ранее Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.