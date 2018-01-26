Варди: с футболистами сборной Англии поговорят на тему расизма в России

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал, как сборная Англии будет справляться с возможными проявлениями расизма во время чемпионата мира 2018 года в России.

«Что касается беспокойства по поводу расизма в России, то с нами ещё не говорили на эту тему, но я уверен, что будут», — приводит слова Варди BBC.

Футболист отметил, что со сборной Англии обсудят всё, что может произойти во время мундиаля. По его словам, игрокам следует быть готовыми ко всему и относиться к происходящему спокойно.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) вынес замечание Георгию Джикии за запись о «тающих шоколадках» на странице «Спартака» в Twitter.