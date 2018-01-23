РФС вынес замечание Джикии за запись о «тающих шоколадках» на странице «Спартака» в Twitter
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал защитника «Спартака» Георгия Джикию устным замечанием за запись о «тающих шоколадках» на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Семёна Андреева.
Кроме того, комитет по этике РФС оштрафовал на 20 тыс. рублей главу департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонида Трахтенберга.
Ранее сообщалось, что игроки сборной России по футболу поддержали Джикию, получившего тяжёлую травму колена в контрольном матче «Спартака».
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