РФС вынес замечание Джикии за запись о «тающих шоколадках» на странице «Спартака» в Twitter

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал защитника «Спартака» Георгия Джикию устным замечанием за запись о «тающих шоколадках» на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Семёна Андреева.

Кроме того, комитет по этике РФС оштрафовал на 20 тыс. рублей главу департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонида Трахтенберга.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России по футболу поддержали Джикию, получившего тяжёлую травму колена в контрольном матче «Спартака».

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