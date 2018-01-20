Игроки сборной России поддержали Джикию
Видео размещено на официальной странице национальной команды России в Twitter.
Защитник получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче московского «Спартака» с «Шанхай СИПГ».
Джикия может пропустить чемпионат мира 2018 года в России.
Игроки @TeamRussia обратились со словами поддержки к получившему серьезную травму Георгию Джикия pic.twitter.com/QnGVn7VWTR— Сборная России (@TeamRussia) 20 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Джикия может быть прооперирован в понедельник.