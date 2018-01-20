Игроки сборной России поддержали Джикию

Футболисты сборной России Александр Самедов, Игорь Акинфеев и Денис Глушаков записали видеообращение к партнёру по команде Георгию Джикии.

Видео размещено на официальной странице национальной команды России в Twitter.

Защитник получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче московского «Спартака» с «Шанхай СИПГ».

Джикия может пропустить чемпионат мира 2018 года в России.

Игроки @TeamRussia обратились со словами поддержки к получившему серьезную травму Георгию Джикия pic.twitter.com/QnGVn7VWTR — Сборная России (@TeamRussia) 20 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Джикия может быть прооперирован в понедельник.