Игроки сборной России поддержали Джикию

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Футболисты сборной России Александр Самедов, Игорь Акинфеев и Денис Глушаков записали видеообращение к партнёру по команде Георгию Джикии.

Видео размещено на официальной странице национальной команды России в Twitter.

Защитник получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче московского «Спартака» с «Шанхай СИПГ».

Джикия может пропустить чемпионат мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Джикия может быть прооперирован в понедельник.

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