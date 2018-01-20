Джикия может быть прооперирован в понедельник

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который получил разрыв крестообразных связок колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ», пройдёт дополнительное обследование в Италии 22 января.

Об этом сообщает официальный сайт «Спартака». Глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов заявил, что в этот же день футболисту, возможно, будет сделана операция. Ранее Джикия поблагодарил всех болельщиков за поддержку.