Джикия может быть прооперирован в понедельник

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который получил разрыв крестообразных связок колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ», пройдёт дополнительное обследование в Италии 22 января.

Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

Глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов заявил, что в этот же день футболисту, возможно, будет сделана операция.

Ранее Джикия поблагодарил всех болельщиков за поддержку. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru