Джикия: передаю каждому из вас огромное спасибо

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, получивший серьёзную травму, поблагодарил всех за поддержку.

«В связи с огромным количеством писем, которые поступили мне за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передаю каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишете мне много приятных слов, которые на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие», — сказал Джикия в своём видеообращении, опубликованном в Instagram.

Джикия получил травму в контрольном матче «Спартака» против китайского «Шанхай СИПГ». Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена, из-за чего футболист рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Ранее футболисты «Амкара» поддержали бывшего одноклубника Джикию.

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