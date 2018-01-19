Джикия: передаю каждому из вас огромное спасибо

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, получивший серьёзную травму, поблагодарил всех за поддержку.

«В связи с огромным количеством писем, которые поступили мне за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передаю каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишете мне много приятных слов, которые на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие», — сказал Джикия в своём видеообращении, опубликованном в Instagram.

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) Янв 19, 2018 at 11:02 PST

Джикия получил травму в контрольном матче «Спартака» против китайского «Шанхай СИПГ». Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена, из-за чего футболист рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Ранее футболисты «Амкара» поддержали бывшего одноклубника Джикию.