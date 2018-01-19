Футболисты «Амкара» поддержали бывшего одноклубника Джикию

Пермский «Амкар» опубликовал запись в поддержку травмированного защитника московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгия Джикии.

«Нашему другу, игроку ФК «Спартак» Георгию Джикии — слова поддержки от бывших партнёров и одноклубников ФК «Амкар», — говорится в описании к видео, опубликованному на официальном YouTube-канале пермского клуба.

Джикия получил травму в контрольном матче «Спартака» против китайского «Шанхай СИПГ». Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена, из-за чего футболист рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Ранее Станислав Черчесов высказал своё мнение по поводу травмы Джикии.