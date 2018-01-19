Черчесов высказал своё мнение по поводу травмы Джикии

Главный тренер национальной сборной России по футбол Станислав Черчесов прокомментировал травму защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Убеждён, что Джикия справится с этой травмой, вернётся в строй и станет ещё сильнее — и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России», — приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Наставник сборной также отметил, что сейчас Джикии необходимо сконцентрироваться на операции, лечении и восстановлении.

Ранее в «Спартаке» пообещали приложить все усилия для восстановления Джикии к ЧМ-2018.