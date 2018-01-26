Более 4 млн заявок на билеты ЧМ-2018 по футболу подано в ходе второго этапа продаж

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в ходе второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, подано 4 021 211 заявок.
38% заявок поступили от иностранных фанатов, сообщает пресс-служба ФИФА. Лидируют представители Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии.
🙌🎟️Более 4⃣ 0⃣0⃣0⃣ 0⃣0⃣0⃣ билетов на #ЧМ2018 уже запрошено!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 января 2018 г.
📅Продажи заканчиваются 31 января. Успейте подать заявку!
ℹ️ https://t.co/KhJ7UHbw1zpic.twitter.com/mRqyIh2jau
Первый период второго этапа продлится до 31 января. Болельщики могут оставить заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала.
Второй период второго этапа пройдёт с 13 марта по 3 апреля. Билеты, не распределённые ранее, будут продаваться в порядке живой очереди на сайте ФИФА.
Ранее сообщалось, что в Сочи запустят систему безналичной оплаты проезда во всех автобусах к площадкам ЧМ-2018.