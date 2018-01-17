В Сочи запустят систему безналичной оплаты проезда во всех автобусах к ЧМ-2018

В Сочи запустят систему безналичной оплаты проезда во всех 365 автобусах МУП «Сочиавтотранс» к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «Юга.ру».

На данный момент такая система работает на 100 автобусах.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, для бесплатного проезда в городском общественном транспорте представители клиентских групп ФИФА и зрители с билетами получат специальные транспортные карты с чипом.

Пункты выдачи будут организованы в здании аэропорта и в аккредитационном центре Олимпийского парка.

Кроме того, на остановках общественного транспорта установят 100 дополнительных информационных табло.

Ранее НСН сообщала, что на всех станциях московского метро появятся турникеты с бесконтактной оплатой.