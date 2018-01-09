На всех станциях московского метро появятся турникеты с бесконтактной оплатой
На всех станциях Московского метрополитена появятся турникеты с функцией бесконтактной оплаты проезда, сообщает НСН.
В настоящее время воспользоваться этой функцией можно на 86 станциях.
В некоторых вестибюлях с большим числом турникетов планируется увеличить количество поддерживающих бесконтактную оплату до двух-трёх.
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