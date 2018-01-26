Маринин: сломать Медведеву и Загитову невозможно
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин в эксклюзивном интервью RT рассказал о том, как юные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева будут справляться с волнением на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Я уверен, что у них всё получится. На них будет оказываться огромное давление, но они очень сильные. Сломать их невозможно. Все те спортсмены, которые будут защищать честь России на Олимпиаде, — наши герои», — сказал Маринин в беседе с корреспондентом RT.
Ранее Маринин сравнил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам с децимацией.
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