Маринин: сломать Медведеву и Загитову невозможно

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин в эксклюзивном интервью RT рассказал о том, как юные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева будут справляться с волнением на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.