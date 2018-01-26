Маринин: решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией, каждого десятого — обезглавить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин в эксклюзивном интервью RT прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать ряд российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2018 года, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане.

«Оно (решение МОК. — RT) создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена. Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого — обезглавить. Показательная порка», — сказал Маринин RT.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что решение МОК убедило в существовании двойных стандартов в спорте.