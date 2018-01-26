Маринин: решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией, каждого десятого — обезглавить

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин в эксклюзивном интервью RT прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать ряд российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2018 года, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане.
Маринин: решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией, каждого десятого — обезглавить
  • Фигурист Максим Маринин
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Оно (решение МОК. — RT) создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена. Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого — обезглавить. Показательная порка», — сказал Маринин RT.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что решение МОК убедило в существовании двойных стандартов в спорте.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018 Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru