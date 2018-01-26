СМИ: Сборная Испании может провести контрольный матч в Краснодаре накануне ЧМ-2018

Сборная Испании может провести контрольный матч с командой Туниса в Краснодаре в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Как сообщает Marca, матч может состояться 9 июня.

Отмечается, что эта встреча может стать последней контрольной игрой команд перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года.

На групповой стадии мундиаля в России Испания сыграет с Португалией, Марокко и Ираном, а соперниками Туниса станут команды Англии, Бельгии и Панамы.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии по футболу объявила о назначении нового главного тренера.