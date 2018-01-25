Cборная Австралии по футболу объявила о назначении нового главного тренера

Голландец Берт ван Марвейк назначен на пост нового главного тренера сборной Австралии по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Австралии.

Специалист сменил на этой должности Ангелоса Постекоглу, который вывел национальную команду на чемпионат мира 2018 года в России. Сообщалось, что его сменщиком может стать наставник санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Ван Марвейк руководил сборной Нидерландов с 2008 по 2012 год и стал серебряным призёром мундиаля 2010 года в ЮАР.

Ранее сообщалось, что Манчини может стать тренером сборной Австралии по футболу только на время ЧМ-2018.