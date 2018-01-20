Манчини может стать тренером сборной Австралии по футболу только на время ЧМ-2018

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии по футболу только на время чемпионата мира в России.

Как сообщает The Weekend Australian, после мундиаля итальянец вернётся к работе со своим нынешним клубом.

По информации издания, именно Манчини является основным кандидатом на пост наставника национальной команды Австралии. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются кандидатуры Марсело Бьельсы, Луи ван Гала, Луиса Фелипе Сколари и Свена-Йорана Эрикссона.

Сборная Австралии сыграет на групповом этапе ЧМ с Францией, Перу и Данией. Предыдущий тренер команды Ангелос Постекоглу объявил о своём уходе в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Наполи» может сменить Манчини в «Зените».