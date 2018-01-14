СМИ: Главный тренер «Наполи» может сменить Манчини в «Зените»
Главный тренер неаполитанского «Наполи» Маурицио Сарри попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».
Как сообщает Tuttosport, петербургский клуб рассматривает кандидатуру 59-летнего специалиста на случай, если нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини возглавит сборную Италии.
Отмечается, что, по сообщениям различных источников, Сарри также входит в сферу интересов лондонских «Арсенала» и «Челси».
Ранее Манчини не исключил возможности возглавить сборную Италии по футболу.
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