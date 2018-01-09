Манчини не исключил возможности возглавить сборную Италии по футболу

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини не исключает, что в будущем может возглавить сборную Италии.

«Работу в сборной я не буду исключать. Хотя это же касается и других тренеров. Сборная очень важна для всех, когда ты работаешь тренером, нельзя ничего исключать», — цитирует Манчини Football Italia.

Он также отметил, что изначально нужно избрать президента Федерации футбола Италии (FIGC).

Ранее сообщалось, что выборы президента FIGC состоятся 29 января.

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