«Аэрофлот» оформил первый билет за пять рублей для болельщика сборной России по футболу

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что был оформлен первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», первым пассажиром, купившим билет за пять рублей, стал болельщик сборной России из Новосибирска.

Отмечается, что за перелёт по маршруту Новосибирск — Москва — Новосибирск он заплатил 10 рублей с учётом всех такс и сборов.

По данным авиакомпании, уже подано более 2000 заявок от болельщиков российской сборной.

Ранее сообщалось, что Госдума вводит штрафы на незаконную реализацию и подделку билетов на ЧМ-2018.