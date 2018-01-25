Персонал московских гостиниц пройдёт вакцинацию перед ЧМ-2018 по футболу

Сотрудники московских отелей должны будут сделать прививки от гепатита А и дизентерии Зонне перед чемпионатом мира 2018 года.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, обе прививки будут сделаны бесплатно, за счёт средств городского бюджета.

Вакцинацию, которая начнётся в феврале и закончится в мае, пройдут все столичные отели, принимающие болельщиков ЧМ, даже если в них остановится всего один гость.

Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) проинспектирует стадионы ЧМ-2018 в Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе.