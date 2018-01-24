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ФИФА проинспектирует стадионы ЧМ-2018 в Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе

24 января 2018, 19:04

Делегация Международной федерации футбола (ФИФА) проинспектирует стадионы в Москве и Санкт-Петербурге, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, на следующей неделе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета турнира.

Отмечается, что инспекционный визит пройдёт с 30 января по 1 февраля, а в состав делегации войдут, среди прочих, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

Ранее сообщалось, что ФИФА подтвердила информацию об использовании системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018.

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