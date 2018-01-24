Клуб ФНЛ «Олимпиец» проведёт три тестовых матча на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Олимпиец» проведёт три тестовых матча на стадионе в Нижнем Новгороде, строящемся к чемпионату мира 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нижегородской области со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Глеба Никитина.

Тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде состоятся 15 и 28 апреля, а также 6 мая, когда «Олимпиец» в рамках первенства ФНЛ сыграет с дублем «Зенита», «Ротором» и «Лучом-Энергией» соответственно.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) проинспектирует стадионы ЧМ-2018 в Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе.