Газзаев пообещал сбрить усы, если сборная России выиграет ЧМ-2018

Бывший тренер московского ЦСКА, заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев рассказал, что сделает в случае победы сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Если сборная России станет чемпионом мира, то я обязательно сбрею усы», — приводит слова Газзаева «Советский спорт» со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

На групповой стадии домашнего мундиаля сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что Росгвардия не планирует предоставлять личную охрану звёздам футбола на ЧМ-2018.