Росгвардия не планирует предоставлять личную охрану звёздам футбола на ЧМ-2018

Замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин сообщил, что ведомство не планирует осуществлять личную охрану звёзд футбола во время проведения чемпионата мира 2018 года.

«Мы будем обеспечивать только официальные делегации Международной федерации футбола, арбитров и спортивные команды, никакой личной охраны звёзд футбола не предусмотрено. Такой задачи перед нами не ставили», — приводит слова Зинина ТАСС.

Он отметил, что Росгвардия обеспечит правопорядок на стадионах, а также на прилегающих к ним объектах и территориях.

Ранее сообщалось, что стадион ЧМ-2018 в Калининграде откроется матчем «Балтики» с командой Бундеслиги.