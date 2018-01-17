Стадион ЧМ-2018 в Калининграде откроется матчем «Балтики» с командой Бундеслиги

Открытие стадиона чемпионата мира 2018 года в Калининграде состоится 22 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора футбольного клуба «Балтика» Тимура Лепсаи, местный коллектив проведёт первый матч на новой арене против немецкого «Шальке».

Стадион в Калининграде примет четыре встречи группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Ранее Сорокин рассказал о возможности запуска прямых авиарейсов между всеми городами ЧМ-2018 по футболу.