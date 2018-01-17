Сорокин рассказал о возможности запуска прямых авиарейсов между всеми городами ЧМ-2018 по футболу

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, будут ли запущены прямые авиарейсы между городами, которые примут матчи чемпионата мира по футболу.

«Есть определённая проблема прямого авиасообщения между городами не через Москву и Санкт-Петербург. Мы ведём дискуссию с авиакомпаниями, чтобы стимулировать прямые рейсы, но этот механизм должен быть рыночным», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, решение о необходимости дополнительных прямых рейсов будет принято после совместного анализа с Минтрансом.

Матчи ЧМ 2018 года по футболу состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре и Саранске.

Ранее чемпион мира по футболу 1998 года Блан заявил, что Россия станет центром планеты во время ЧМ-2018.