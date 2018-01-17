Чемпион мира по футболу 1998 года Блан: Россия станет центром планеты во время ЧМ-2018

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лоран Блан обратился к российским футбольным болельщикам.

«Через несколько месяцев в России пройдёт событие, которое сделает вашу жизнь ни на что не похожей. Мужчины и женщины, молодые и пожилые люди переживут экстраординарное событие, поверьте мне. Хочу, чтобы вы прочувствовали то, что Франция пережила в 1998 году», — приводит слова Блана ТАСС.

Француз отметил, что в его стране за полгода до мундиаля ещё не представляли, какого масштаба событие они принимали.

«Через полгода центр всего мира переместится в Россию», — добавил Блан.

Чемпионат мира 1998 года проходил во Франции.

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