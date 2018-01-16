Линекер рассказал о розыгрыше главного тренера сборной Англии перед полуфиналом ЧМ-1990

Экс-нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер рассказал о том, что предшествовало полуфинальному матчу чемпионата мира 1990 года между Англией и Германией.

«Накануне встречи тренер должен был встретиться с командой, но он опаздывал. Чтобы скоротать время, мы решили развлечься, делая ставки. Причём мы с Шилтоном были букмекерами», — сказал в интервью RT Линекер.

Экс-футболист рассказал, что поставил на то, что тренер скажет о войне.

«Перед приходом тренера я написал на тактической доске: «Ставки один к одному, что он скажет о войне» и перевернул страницу так, чтобы её не было видно. Спустя пять минут он входит, собирает нас вокруг себя и говорит: «Ребята, мы победили их на войне…» Вся команда начала смеяться, а Бобби Робсон не понял, что происходит. Мы хором сказали ему перевернуть страницу. «Линекер! Ах ты зараза!» — он сразу догадался, кто это сделал», — поделился историей экс-футболист сборной Англии.

Ранее Линекер рассказал о камерунских шпионах на ЧМ-1990.