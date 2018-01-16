Экс-футболист сборной Англии Линекер рассказал о камерунских шпионах на ЧМ-1990

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер сообщил о любопытном эпизоде, произошедшем во время чемпионата мира по футболу 1990 года в Италии.

«Я как раз занимался отработкой пенальти, когда меня подозвал к себе Бобби Робсон. Он сказал, что у камерунцев на стадионе шпион, и посоветовал уделить этому внимание. Я продолжил отрабатывать удар, но направлял мяч в противоположный угол ворот», — рассказал в интервью RT Линекер.

Англичанин отметил, что знание о шпионах помогло ему пробить пенальти в матче против сборной Камеруна.

«Я решил бить так, как тренировал всю жизнь. Но как только я коснулся мяча, увидел, что голкипер ещё до удара прыгнул в правый нижний угол», — сказал Линекер.

Ранее Гари Линекер с корреспондентом RT Марией Командной стали ведущими жеребьёвки финального этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.