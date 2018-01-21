Немов: скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные СМИ и приезжали на ЧМ в Россию со спокойной душой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение, что на церемонии вручения премии «Спортсмен года» по версии международной академии спорта Лоуренс (Laureus World Sports Awards) будет много разговоров о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные СМИ и приезжали в Россию со спокойной душой. У нашей страны огромный опыт проведения таких грандиозных соревнований, и проблем точно не возникнет», — приводит слова Немова «Советский спорт».

Он отметил, что никогда не слышал от коллег по академии негатива в отношении России.

«Они же всю жизнь прожили в спорте и прекрасно понимают, почему именно сейчас происходят такие нападки на Россию и наш спорт», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что представитель Пеле опроверг информацию о госпитализации легендарного футболиста.