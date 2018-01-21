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Немов: скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные СМИ и приезжали на ЧМ в Россию со спокойной душой

21 января 2018, 13:23

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение, что на церемонии вручения премии «Спортсмен года» по версии международной академии спорта Лоуренс (Laureus World Sports Awards) будет много разговоров о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные СМИ и приезжали в Россию со спокойной душой. У нашей страны огромный опыт проведения таких грандиозных соревнований, и проблем точно не возникнет», — приводит слова Немова «Советский спорт».

Он отметил, что никогда не слышал от коллег по академии негатива в отношении России.

«Они же всю жизнь прожили в спорте и прекрасно понимают, почему именно сейчас происходят такие нападки на Россию и наш спорт», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что представитель Пеле опроверг информацию о госпитализации легендарного футболиста.

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