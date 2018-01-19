Представитель Пеле опроверг информацию о госпитализации легендарного футболиста

Представитель легендарного бразильского футболиста Пеле Хосе Форнос Родригес опроверг информацию о госпитализации трёхкратного чемпиона мира по футболу.

«Он просто не хотел совершать долгую и напряжённую поездку в Лондон с большим количеством перелётов», — приводит слова Родригеса BBC.

Он отметил, что Пеле отдыхал у себя дома неподалёку от Сантуса.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пеле госпитализирован из-за истощения организма.