Марадона не верит в успешное выступление сборной Аргентины на ЧМ по футболу в России

Легенда мирового футбола Диего Марадона рассказал про реформы, которые нужны аргентинскому футболу.

«В этой ситуации нужно смотреть вперёд, вернуться к своим корням, искать игроков в молодёжных лигах и ввести требование, чтобы игроки не выезжали из Аргентины до того, как им исполнится 18-19 лет», — сказал Марадона в эксклюзивном интервью RT.

Он также заявил, что не рассчитывает на успех сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Новый президент Аргентинской ассоциации футбола обещал мне одно, а делает совершенно противоположное, так что я не питаю больших надежд на успех аргентинской сборной на этом мундиале. Я предпочитаю думать о том, что будет после чемпионата, о том, как будут играть ребята в чемпионатах до 15, до 17, до 20 лет. Вот это меня действительно заботит», — сказал Марадона.

Ранее Марадона выразил уверенность, что жеребьёвка ЧМ по футболу была честной.