Марадона уверен, что жеребьёвка ЧМ по футболу была честной

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Жеребьёвка прошла успешно: в каждой группе есть сильные команды, а есть и те, которые не должны были пройти в этот этап чемпионата, но они прошли, и я их поздравляю», — сказал Марадона в эксклюзивном интервью RT.

Легенда мирового футбола отметил, что жеребьёвка прошла честно.

«Тем не менее жеребьёвка была честной — никакого обмана, никакого воровства, никакой покупки голосов. Всё было сделано по-честному», — сказал Марадона.

Ранее Марадона отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории.