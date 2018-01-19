Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Лос-Анджелес»

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«Питтсбург Пингвинз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил Патрик Хёрнквист (1-я и 51-я минуты), ещё одна шайба на счету Евгения Малкина (41). Россиянин также отметился голевой передачей.

За «Лос-Анджелес» шайбу забросил Адриан Кемпе (35).

Это пятая победа «Питтсбурга» в последних шести матчах. «Лос-Анджелес» проиграл пятую встречу подряд.

В других матчах дня «Филадельфия Флайерз» в овертайме вырвал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2, «Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов добыл победу над «Аризона Койотс» — 3:2.  

Ранее шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист установил новое достижение в НХЛ.

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