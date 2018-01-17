Голкипер «Рейнджерс» Лундквист стал рекордсменом НХЛ

Шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист установил новое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Спортсмен в 13 сезонах подряд одерживал минимум 20 побед. Лундквист дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006 и выиграл в 425 встречах из 780.

Henrik Lundqvist of the @NYRangers is the first goaltender in League history to reach the 20-win mark in 13 consecutive seasons at any point in his NHL career. #NHLStats#PHIvsNYRpic.twitter.com/lFZ9CKK9mt — NHL Public Relations (@PR_NHL) 17 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» оказался сильнее «Филадельфии», Бучневич отметился результативной передачей.