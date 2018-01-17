Голкипер «Рейнджерс» Лундквист стал рекордсменом НХЛ

Короткая ссылка
Шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист установил новое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Спортсмен в 13 сезонах подряд одерживал минимум 20 побед. Лундквист дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006 и выиграл в 425 встречах из 780.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» оказался сильнее «Филадельфии», Бучневич отметился результативной передачей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119