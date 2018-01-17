«Рейнджерс» оказался сильнее «Филадельфии», Бучневич отметился результативной передачей

«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:1.

Российский форвард победителей Павел Бучневич набрал во встрече одно очко, сделав голевую передачу.

Игроки «Рейнджерс» заброшенными шайбами Рика Нэша (7-я и 38-я минуты), Джей Ти Миллера (17-я минута), Пола Кэри (20-я минута) и Михаэля Грабнера (31-я минута) ответили на гол Джордана Уила из «Филадельфии» на 3-й минуте.

Ранее сообщалось, что Радулов помог «Далласу» обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.