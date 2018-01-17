Радулов помог «Далласу» обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккеисты «Даллас Старз» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

У победителей шайбы забросили Радек Факса (3-я минута), Джейсон Спецца (9-я и 35-я минуты) и Мартин Ганзал (50-я минута). «Детройт» ответил голами Тревора Дэйли (1-я минута) и Андреаса Атанасиу (32-я минута).

Благодаря этой победе «Даллас» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что гол Панарина признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ.