Гол Панарина признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала подборку лучших моментов игры с участием россиян на прошедшей неделе.

Лучшим был признан гол российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в матче с командой «Баффало Сэйбрз».

На втором месте — взятие ворот форвардом «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко в матче против клуба «Флорида Пантерз». На третьей строчке — серия сейвов голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского в матче с «Баффало».

Ранее гол Панарина в ворота «Баффало» сравнили с великим голом Валерия Харламова.