Гол Панарина в ворота «Баффало» сравнили с великим голом Харламова

Гол российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Баффало Сейбрз» произвёл впечатление на российские СМИ.

«Советский спорт» сравнил гол Панарина с шайбой легендарного хоккеиста Валерия Харламова, заброшенной в ворота сборной Канады в серии 1974 года.

Гол Панарина не спас «Коламбус» от проигрыша «Баффало» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).