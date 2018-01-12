Гол Панарина в ворота «Баффало» сравнили с великим голом Харламова

Короткая ссылка
Гол российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Баффало Сейбрз» произвёл впечатление на российские СМИ.

«Советский спорт» сравнил гол Панарина с шайбой легендарного хоккеиста Валерия Харламова, заброшенной в ворота сборной Канады в серии 1974 года.

Гол Панарина не спас «Коламбус» от проигрыша «Баффало» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119