Гол Панарина в ворота «Баффало» сравнили с великим голом Харламова
Гол российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Баффало Сейбрз» произвёл впечатление на российские СМИ.
«Советский спорт» сравнил гол Панарина с шайбой легендарного хоккеиста Валерия Харламова, заброшенной в ворота сборной Канады в серии 1974 года.
Гол Панарина не спас «Коламбус» от проигрыша «Баффало» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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